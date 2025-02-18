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Патрушев заявил о подготовке Россией контрмер из-за действий стран Запада на Балтике

Патрушев заявил о подготовке Россией контрмер из-за действий стран Запада на Балтике

Россия готовит контрмеры в ответ на действия Великобритании, которая предпринимала попытки навязать Европе возможность арестов российских судов в Балтийском море из-за якобы угроз природе и морской инфраструктуре.

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