Какая судьба у деревьев на улице Октябрьской Революции

Они «страдают» от проводимой реконструкции Жители Смоленска обратили внимание, что деревья, растущие на улице Октябрьской Революции, где в настоящее время продолжаются работы по благоустройству, не огорожены специальным образом и рискуют стать «жертвами» ремонта.