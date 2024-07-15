Какая судьба у деревьев на улице Октябрьской Революции

Они «страдают» от проводимой реконструкции Жители Смоленска обратили внимание, что деревья, растущие на улице Октябрьской Революции, где в настоящее время продолжаются работы по благоустройству, не огорожены специальным образом и рискуют стать «жертвами» ремонта.
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