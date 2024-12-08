Артур Амиров: «Татарское искусство должно быть нацелено и на русского зрителя»

Можно ли приспособить старое здание театра Камала под музыкальный театр? Почему выпускники московских театральных вузов не возвращаются в Татарстан? Чем похожи российский и китайский зритель? Конкурентоспособна ли мюзикл-опера «Черная палата»? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал режиссер шоу и музыкального театра Артур Амиров.
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