Артур Амиров: «Татарское искусство должно быть нацелено и на русского зрителя»

Можно ли приспособить старое здание театра Камала под музыкальный театр? Почему выпускники московских театральных вузов не возвращаются в Татарстан? Чем похожи российский и китайский зритель? Конкурентоспособна ли мюзикл-опера «Черная палата»? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал режиссер шоу и музыкального театра Артур Амиров.