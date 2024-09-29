⚡️ В Симферополе установили памятник Святителю Луке Там же, в сквере имени Ленина, открыли выставку «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь».
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⚡️ В Симферополе установили памятник Святителю Луке Там же, в сквере имени Ленина, открыли выставку «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь».