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  • Александр Котов
    Мигрантов уничтожать надо  на месте, а не задерживать.«Не бойся, будешь...

Любовный гороскоп для каждого знака зодиака на 12 августа 2023 года

Любовный гороскоп для каждого знака зодиака на 12 августа 2023 года

Овна партнер застанет врасплох, а Лев чудесным образом изменится. Что приготовил любовный гороскоп на сегодняшний день для каждого знака зодиака на субботу, 12 августа 2023 года: 12 августа 2023 года — это день, когда энергия любви будет на пике.

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