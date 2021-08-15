Глава «Победы» призвал лишить авиакомпании РФ господдержки

По словам Андрея Калмыкова, вынужденные потери авиакомпаний являются их внутренним делом Государство не должно компенсировать авиакомпаниям вынужденные потери, связанные с пандемией коронавируса, так как это внутренние риски самих перевозчиков.
По словам Андрея Калмыкова, вынужденные потери авиакомпаний являются их внутренним делом Государство не должно компенсировать авиакомпаниям вынужденные потери, связанные с пандемией коронавируса, так как это внутренние риски самих перевозчиков.
Свежие комментарии