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Глава «Победы» призвал лишить авиакомпании РФ господдержки

Глава «Победы» призвал лишить авиакомпании РФ господдержки

По словам Андрея Калмыкова, вынужденные потери авиакомпаний являются их внутренним делом Государство не должно компенсировать авиакомпаниям вынужденные потери, связанные с пандемией коронавируса, так как это внутренние риски самих перевозчиков.

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