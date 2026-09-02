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Украинские силовики переехали прохожего, пытавшегося спасти призывника от ТЦК

Украинские силовики переехали прохожего, пытавшегося спасти призывника от ТЦК

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко В Сети появились жесткие кадры мобилизации на Украине: в городе Каменское Днепропетровской области украинские силовики задавили человека.

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