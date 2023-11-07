"Вам здесь официально не рады": Пугачева не смогла договориться в Кремле и спешно сбежала в Латвию

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли кто-нибудь еще несколько лет назад мог себе представить, что Алла Борисовна Пугачева, примадонна отечественной эстрады которая могла себе позволить с шиком заехать в Кремль на собственном лимузине, окажется персоной нон грата и будет подвергаться многочисленным нападкам со стороны своих соотечественников.