Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Вам здесь официально не рады": Пугачева не смогла договориться в Кремле и спешно сбежала в Латвию

"Вам здесь официально не рады": Пугачева не смогла договориться в Кремле и спешно сбежала в Латвию

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли кто-нибудь еще несколько лет назад мог себе представить, что Алла Борисовна Пугачева, примадонна отечественной эстрады которая могла себе позволить с шиком заехать в Кремль на собственном лимузине, окажется персоной нон грата и будет подвергаться многочисленным нападкам со стороны своих соотечественников.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
По статье - только одно замечание: в народе эту старую, облезлую матершинницу &quot;ласково&quot; величают ПРИМАНДОЙ. А &quot;примадонной&quot; она назвала себя сама. Да вот ещё этот обалдуй, написавший статью.
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18 час.
CM
C Major
их слова гоям ничего не стоят\ни одному из них верить нельзя,продадут за копейку
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18 час.
Наталия Не скажу
Не пройдёт. Лицемеры - они и есть лицемеры. Даже встав на колени и извинившись. У них другой менталитет - они так думают, по крайней мере. Они придерживаются этого не нашего, навязанного и принятого ими менталитета.
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14 час.

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