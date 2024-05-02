Военные аналитики: российское наступление грозит пробить брешь в обороне на востоке Украины

Украинской оборонительный пояс оказался под угрозой, пишет BI. Западные аналитики успокаивают себя рассуждениями про "не безоблачное" положение россиян, но признают: у них появилась возможность нанести удар, после которого ВСУ уже не оправится.
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