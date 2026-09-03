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Татар-информ

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В рамках операции «Чистый воздух» в РТ проверили более 4,8 тыс. автомобилей

В рамках операции «Чистый воздух» в РТ проверили более 4,8 тыс. автомобилей

Сегодня в рамках операции «Чистый воздух» Минэкологии РТ совместно с журналистами провели рейд по проверке автомашин на посту ДПС «Малиновка» в Верхнеуслонском районе.

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