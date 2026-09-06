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Волейболистки сборной Турции стали чемпионами Европы 2023 года

Волейболистки сборной Турции стали чемпионами Европы 2023 года

Женская сборная Турции по волейболу завоевала титул чемпионов Европы 2023 года. Финальный матч прошёл 3 сентября 2023 года, в котором турецкая команда одержала победу над сборной Италии со счётом 3:2.

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