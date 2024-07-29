Ковёр – тканое полотно, которое может поведать целую историю. Каждый ребёнок разглядывал замысловатые узоры часами, фантазируя о значениях орнамента.
Ковры
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Ковёр – тканое полотно, которое может поведать целую историю. Каждый ребёнок разглядывал замысловатые узоры часами, фантазируя о значениях орнамента.