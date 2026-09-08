Подмосковное министерство назвало преимущества онлайн-собраний собственников

Провести общее собрание собственников в онлайн-формате можно через приложение «Госуслуги Дом». Такой способ позволяет владельцам квартир ознакомиться с повесткой и документами, а затем проголосовать по каждому вопросу дистанционно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Каллас заявила, ч...
- ЕД Медведчук: Трамп ...
- Волк вышел к людя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым