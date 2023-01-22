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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад о последствиях поставок наступательного оружия Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад о последствиях поставок наступательного оружия Украине

Конфликт на Украине может перейти на более высокий уровень из-за продолжающихся поставок западного оружия киевскому режиму, передача Киеву вооружений для нанесения ударов по российской территории может привести к ответу с применением более мощного оружия.

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