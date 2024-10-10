По всей России наблюдаются полярные сияния

По всей территории России, где небо не закрыто плотной облачностью, можно в четверг, 10 октября, наблюдать полярное сияние, сообщил научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
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