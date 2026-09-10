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Депутат Бондаренко призвала ФСБ взять у неё показания на Пушилина и его соратников

Депутат Бондаренко призвала ФСБ взять у неё показания на Пушилина и его соратников

Депутат Народного совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, находящаяся в курском СИЗО, заявила о готовности дать показания сотрудникам Центрального аппарата ФСБ о, как она утверждает, преступлениях главы ДНР Дениса Пушилина и его окружения.

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