Депутат Бондаренко призвала ФСБ взять у неё показания на Пушилина и его соратников

Депутат Народного совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, находящаяся в курском СИЗО, заявила о готовности дать показания сотрудникам Центрального аппарата ФСБ о, как она утверждает, преступлениях главы ДНР Дениса Пушилина и его окружения.