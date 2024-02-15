Haas определился с графиком работы пилотов на тестах

MoneyGram Haas F1 TeamАмериканская команда Формулы 1 Haas в числе первых представила ливрею болида на сезон 2024 года, а сейчас первой обнародовала график работы своих пилотов на официальных предсезонных тестах в Бахрейне.
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