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Канадец дистанционно обыграет чемпиона Разина. Прогноз на «Металлург» — «Авангард»

Канадец дистанционно обыграет чемпиона Разина. Прогноз на «Металлург» — «Авангард»

«Ястребам» нужно проявлять себя перед Ги Буше.Один из главных матчей этой недели в FONBET Чемпионате КХЛ — принципиальное противостояние «Авангарда» и «Металлурга».

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