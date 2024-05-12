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Петербургский дневник

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«Для того, чтоб наступил мир, нужна победа»: Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

«Для того, чтоб наступил мир, нужна победа»: Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

И пообещал усилить поддержку бойцов Губернатор Ленинградской области опубликовал в своем Телеграм-канале соболезнования в связи с обрушением подъезда в многоквартирном доме в результате попадания обломков ракеты ВСУ.

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