«Для того, чтоб наступил мир, нужна победа»: Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

И пообещал усилить поддержку бойцов Губернатор Ленинградской области опубликовал в своем Телеграм-канале соболезнования в связи с обрушением подъезда в многоквартирном доме в результате попадания обломков ракеты ВСУ.
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