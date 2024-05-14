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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Уже известны фамилии "лишних" замминистров в МО

Уже известны фамилии "лишних" замминистров в МО

Автор:  АМАРАНТ "Чистим Авгиевы конюшни?" Один уже подал рапорт об отставке, другие ждут команду. Пора чистить? Ну что же, чистка "конюшен" начинается.

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Комментарии
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МА
Мишка Анисимов
С чего Вы взяли, что не видел ? Смешно даже.
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3 час.
Lana_Borei Иванова
А нечего просто так зарплату получать
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3 час.
Андрей Павлов
Ну началось! &quot;Не надо шатать&quot;. Иначе говоря &quot;не надо раскачивать лодку&quot;. Популярная фраза лет 10 назад. То есть пусть дальше откаты откатывают.
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1 час.

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