Автор: АМАРАНТ "Чистим Авгиевы конюшни?" Один уже подал рапорт об отставке, другие ждут команду. Пора чистить? Ну что же, чистка "конюшен" начинается.
Уже известны фамилии "лишних" замминистров в МО
Комментарии
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МА
Мишка Анисимов
С чего Вы взяли, что не видел ? Смешно даже.
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3 час.
Lana_Borei Иванова
А нечего просто так зарплату получать
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3 час.
Андрей Павлов
Ну началось! "Не надо шатать". Иначе говоря "не надо раскачивать лодку". Популярная фраза лет 10 назад. То есть пусть дальше откаты откатывают.
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1 час.
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