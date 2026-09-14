Под Ивделем УАЗ упал реку, водитель погиб

В лесу недалеко от поселка Старая Сама в Ивдельском районе УАЗ-31519 упал в реку Сосьву. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 53-летний водитель не справился с управлением, машина перевернулась и скатилась в водоем.
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