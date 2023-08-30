Военное обозрение

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Британское издание: Единственный вариант остановить конфликт на Украине - разделить страну по «корейскому варианту»

Британское издание: Единственный вариант остановить конфликт на Украине - разделить страну по «корейскому варианту»

Поставленные Киевом задачи по "освобождению" все территории Украины и выходу на границы 1991 года вряд ли достижимы, речь идет скорее о том, чтобы сохранить оставшиеся территории.

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Комментарии
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Алексей Викторович Копелиович
А почему бы саму Британию не разделить по-корейски: на Уэльс, Шотландию, и Ирландию, которые все давно мечтают о самостоятельности?
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