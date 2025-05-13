Стив Уиткофф назвал главные темы переговоров по урегулированию на Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart назвал круг вопросов, которые могут лечь в основу будущих переговоров между Москвой и Киевом, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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