Китай начинает выигрывать технологическую гонку с Западом

Несмотря на старания Трампа снизить торговый дефицит США с КНР с помощью повышенных тарифов на китайский импорт, он снова стал расти Фото: © REUTERS / Go Nakamura Причина кроется в упадке американской промышленности, которой недостает квалифицированных кадров в высокотехнологичных отраслях и в свертывании ряда критически важных производств для современного этапа научно-технического прогресса.