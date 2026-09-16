Китай начинает выигрывать технологическую гонку с Западом

Несмотря на старания Трампа снизить торговый дефицит США с КНР с помощью повышенных тарифов на китайский импорт, он снова стал расти Фото: © REUTERS / Go Nakamura Причина кроется в упадке американской промышленности, которой недостает квалифицированных кадров в высокотехнологичных отраслях и в свертывании ряда критически важных производств для современного этапа научно-технического прогресса.
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