На Курщину больше не подвезти боеприпасы и людей. Это большой кризис – Бутусов

Российская армия полностью перебила логистику ВСУ, оставшихся на территории Курской области. Об этом в эфире «Громадське радио» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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