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Царьград

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Путин поручил временное управление активами компании "Ле Монлид"

Путин поручил временное управление активами компании "Ле Монлид"

Президент РФ передал 99,993% долей ООО "Ле Монлид" во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент".

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