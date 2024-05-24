Интересная жизнь с Vera Star Очередной пример успехов импортозамещения в России можно было наблюдать 21 мая в Нижнем Новгороде, где была проведена выставка "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), на которой помимо всего прочего было представлено новое детище отечественного автопрома "Волга".
Просто позорище на всю страну. Мишустин устроил разнос чиновникам после того как посидел за рулем новой "Волги"
Комментарии
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МА
Мишка Анисимов
А зачем столько автомобильных институтов по стране ? Кого выпускают ? Со времени СССР не могут сделать ни одной отечественной машины. Позорище ! Воистину у России две беды : дураки и дороги. С дорогами ещё как-то справляемся, а с дураками (в руководстве) - ну никак. Чем (большинством избранный) президент занимается ? Тусует одну колоду министров, с места на место переставляет. Не пробовал всю колоду поменять ? Похоже уже как Байден, не пасёт своё стадо.
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30 мин.
Секушин Леонид
Ну не будут эти болтуны ничего развивать! Они просто не умеют этого делать! У них главное преданно смотреть в газа начальству и рапортовать - будь сделано! Обещалкины хреновы! Нужны спецы - государственники! Которым за державу обидно! А этим....... Их тоже неплохо бы прошерстить, как персонажей из МО!
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15 мин.
Lana_Borei Иванова
Лошадь - машина будущего!
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1 мин.
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