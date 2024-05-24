Просто позорище на всю страну. Мишустин устроил разнос чиновникам после того как посидел за рулем новой "Волги"

МА

Мишка Анисимов

А зачем столько автомобильных институтов по стране ? Кого выпускают ? Со времени СССР не могут сделать ни одной отечественной машины. Позорище ! Воистину у России две беды : дураки и дороги. С дорогами ещё как-то справляемся, а с дураками (в руководстве) - ну никак. Чем (большинством избранный) президент занимается ? Тусует одну колоду министров, с места на место переставляет. Не пробовал всю колоду поменять ? Похоже уже как Байден, не пасёт своё стадо.