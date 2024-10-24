Разобщенная Америка

"Комментируя последние статистические данные, многие авторы описывают американское общество как находящееся в состоянии дезинтеграции, превратившееся не просто в страну меньшинств, но в страну всё более враждебных друг другу меньшинств".
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