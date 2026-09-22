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Трамп не дал Зеленскому ответить ни на один вопрос журналистов

Трамп не дал Зеленскому ответить ни на один вопрос журналистов

REUTERS/Kylie Cooper Президент США Дональд Трамп фактически взял на себя общение с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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