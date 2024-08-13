Украине предрекли катастрофу при потере одного города в ДНР

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Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украине грозит катастрофа при потере города Покровск на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).