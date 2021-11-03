Смерш. Сцена встречи

Теперь часто сетуют: смерш-смерш, такие-сякие… Вот, например, что произошло однажды летом сорок четвертого, когда наша воинская часть стояла близ небольшого прибалтийского городка, где лесные массивы начинались что называется за околицей… Ночной извозчик.
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