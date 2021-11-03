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Смерш. Сцена встречи

Смерш. Сцена встречи

Теперь часто сетуют: смерш-смерш, такие-сякие… Вот, например, что произошло однажды летом  сорок четвертого, когда наша  воинская часть стояла близ небольшого прибалтийского городка, где лесные массивы начинались что называется за околицей…                                                                                                                                                                                                                                                            Ночной извозчик.

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