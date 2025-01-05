Царьград Jay Kogler/Keystone Press Agency/Globallookpress Власти Грузии начали депортировать участников провалившегося "майдана", который пыталась устроить бывший президент страны Саломе Зурабишвили.
Русские релоканты вернутся домой? Грузия начала депортировать участников провалившегося "майдана"
Комментарии
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Игорь Максаков
Хорошая статья! Весь Запад со своими хозяевами США, наипоганейшее сборище негодяев руководителей и ЛГБТ. Это их последняя фаза существования в мире. Народ Грузии понял этих обманщиков и одним из первых отказался от их "привилегий". Сейчас пойдёт цепная реакция по всему миру, где гегемону уготована участь тех империй, кои были в разные времена и развалились до полного краха, будь то Римская империя или ещё какая, всё и у всех одинаковый конец. Так же будет и сейчас. Зря развалили СССР, нужно было просто немного его перестроить с новыми требованиями времени, а всё таки лучше свободы, чем была в СССР не было. Смотрите за окном все занавесились друг от друга, уже и Евросоюз на грани краха. Начинается процесс отпочкования европейских стран от ЕС, и и всех стран в мире от США. А Грузию и её новую власть надо поддержать!
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2 час.
Игорь Максаков
Я что-то не понял про русских релокантах, которые вернутся домой. А зачем они тут будут вонять? Их сразу в кутузку.
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1 час.
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