ЦРУ и MИ-6 против Энвера Ходжи: тайна албанской операции

ТИРАНА (ИА Реалист). В 1949 году, в разгар холодной войны, только что созданное Управление политической координации (предшественник сегодняшнего Национального управления тайных операций ЦРУ) приступило к первой в истории агентства тайной военной операции.
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