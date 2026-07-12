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ИА Реалист

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ЦРУ и MИ-6 против Энвера Ходжи: тайна албанской операции

ЦРУ и MИ-6 против Энвера Ходжи: тайна албанской операции

ТИРАНА (ИА Реалист). В 1949 году, в разгар холодной войны, только что созданное Управление политической координации (предшественник сегодняшнего Национального управления тайных операций ЦРУ) приступило к первой в истории агентства тайной военной операции.

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