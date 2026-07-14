Европа не намерена торговаться с Украиной по дизелю: Киев ощутит последствия ударов по НПЗ

Европейские поставщики отказываются снижать премии на дизельное топливо для украинских импортеров после массированных атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы и введения запрета на экспорт топлива из России.
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