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Коротко о главном

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Европа не намерена торговаться с Украиной по дизелю: Киев ощутит последствия ударов по НПЗ

Европа не намерена торговаться с Украиной по дизелю: Киев ощутит последствия ударов по НПЗ

Европейские поставщики отказываются снижать премии на дизельное топливо для украинских импортеров после массированных атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы и введения запрета на экспорт топлива из России.

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