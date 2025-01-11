Не стало оператора «Бразилии», «Короля-рыбака» и «Бэтмена» Роджера Прэтта

В декабре 2024-го в возрасте 77 лет не стало выдающегося британского оператора Роджера Прэтта. Об этом с опозданием сообщается на сайте Британского общества кинооператоров, чьим почетным членом мастер был с 1986 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии