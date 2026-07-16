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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Собянин объявил выбор названий для поездов МЦД

О старте голосования по выбору имен для поездов МЦД сообщил Сергей Собянин. В проекте «Активный гражданин» москвичам предлагают назвать составы серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, на которые приходится значительная часть парка диаметров.

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