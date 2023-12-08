ФСБ ДНР разоблачила коррупционную деятельность директора «Железных дорог Донбасса»

Управлением Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике задержан генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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