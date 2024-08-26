Kingdom Come: Deliverance II — новые приключения Индржиха в суровом Средневековье. Предварительный обзор

Жанр Ролевая игра Издатель Deep Silver Разработчик Warhorse Studios Дата выхода 11 февраля 2025 года Локализация Текст Возрастной ценз Не определён Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Официальный сайт Главными отличительными чертами Kingdom Come: Deliverance были реализм и историческая достоверность.
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