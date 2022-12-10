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Георгиев отразил 28 бросков «Рейнджерс» из 29 и стал 3-й звездой матча, хотя пропустил 2 из 2 на буллитах

Георгиев отразил 28 бросков «Рейнджерс» из 29 и стал 3-й звездой матча, хотя пропустил 2 из 2 на буллитах

Александр Георгиев отразил 28 бросков «Рейнджерс» из 29 и стал 3-й звездой матча. Вратарь «Колорадо» потерпел поражение в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ против своей бывшей команды (1:2 Б).

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