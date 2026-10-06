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ИА Регнум

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Мишустин: для работы 5G надо ускорить переход на отечественное оборудование

Мишустин: для работы 5G надо ускорить переход на отечественное оборудование

Для того, чтобы новый стандарт связи 5G мог действовать в десятках городов России, нужно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере.

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