В России запретили учитывать доходы супругов до брака при назначении единого пособия

Решение касается ситуаций, когда молодым семьям отказывают в выплате из-за заработка, полученного еще до брака Верховный суд Российской Федерации вынес прецедентное решение, которое защищает молодые семьи от необоснованных отказов в государственной поддержке, сообщает газета "Известия".