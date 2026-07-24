В России запретили учитывать доходы супругов до брака при назначении единого пособия

Решение касается ситуаций, когда молодым семьям отказывают в выплате из-за заработка, полученного еще до брака Верховный суд Российской Федерации вынес прецедентное решение, которое защищает молодые семьи от необоснованных отказов в государственной поддержке, сообщает газета "Известия".
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