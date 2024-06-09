Стилист Владислав Лисовец объяснил, как подобрать аксессуары к наряду на выпускной

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. К наряду для выпускного вечера девушкам можно подобрать любые аксессуары, однако при их выборе нужно соблюдать несколько правил, чтобы образ не стал вульгарным или неактуальным.
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