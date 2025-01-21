На Софийской нашли забитый оружием и боеприпасами гараж Поисками владельца арсенала и бокса занимается полиция Фрунзенского района Петербурга.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Софийской нашли забитый оружием и боеприпасами гараж Поисками владельца арсенала и бокса занимается полиция Фрунзенского района Петербурга.