Регионы России
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Регионы России

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Товарооборот России и Казахстана вырос на 4% за пять месяцев

Товарооборот России и Казахстана вырос на 4% за пять месяцев

В ходе визита в Омск, где Владимир Путин принял участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоялась двусторонняя встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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