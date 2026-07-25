Товарооборот России и Казахстана вырос на 4% за пять месяцев

В ходе визита в Омск, где Владимир Путин принял участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоялась двусторонняя встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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