Участница ярмарки в Басманном районе регулярно отправляет продукты на передовую

Продукция пользуется спросом среди москвичей Новая участница межрегиональной ярмарки в Басманном районе из Рязани по имени Светлана практически каждую неделю организует сбор посылок для участников специальной военной операции (СВО), сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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