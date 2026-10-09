Lev Radin/Sipa USA/TASS Запад в течение многих лет бесцеремонно вмешивался во внутренние дела Украины и закрывал глаза на нарушение прав человека и убийства в Донбассе.
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