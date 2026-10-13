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Ивановские новости

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Ивановские спортсмены стали призёрами первенства России по прыжкам на батуте в Сочи

Ивановские спортсмены стали призёрами первенства России по прыжкам на батуте в Сочи

Ивановские спортсмены Леонид Ненадик, Артём Колосов и Артём Дворцов завоевали две серебряные медали на Первенстве России по прыжкам на батуте в Сочи.

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