Традиции и приметы на день Афанасия – что можно и нельзя делать 31 января 2025 года Евгения КомароваПо христианским традициям 31 января 2025 года отмечают день Афанасия, следуя поверьям, что можно и нельзя делать в праздник.
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