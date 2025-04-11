МИД КНР: Китай не боится торговых и тарифных войн

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Китай не хочет торговых и тарифных войн, но и не боится их, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередной ведомственной пресс-конференции в четверг после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары.
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