МИД КНР: Китай не боится торговых и тарифных войн

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Китай не хочет торговых и тарифных войн, но и не боится их, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередной ведомственной пресс-конференции в четверг после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары.