Спутники Starlink / © SpaceX Это заявление вновь привлекло внимание к различиям между Starlink — коммерческой спутниковой интернет-сетью SpaceX — и Starshield, военной системой связи, разработанной для Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии